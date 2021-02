Quelle per­for­mance signée par Corentin Moutet au Murray River Open ! Après James Duckworth (n°105) plus tôt dans la jour­née, le Français (n°80) a par­fai­te­ment enchaî­né dans la fou­lée en s’of­frant rien de moins que Grigor Dimitrov, 19ème joueur mon­dial et tête de série n°2 du tour­noi. Et alors qu’il s’é­tait épui­sé face au puis­sant Australien après avoir été mené, il a cette fois signé une vic­toire sans contes­ta­tion contre le Bulgare, 7–5, 6–2.

Il se qua­li­fie ain­si pour le der­nier car­ré dès son pre­mier tour­noi de la sai­son, une per­for­mance qu’il n’a­vait plus réédi­té depuis plus d’un an, à Doha (défaite en finale face à Rublev). Il y retrou­ve­ra Félix Auger‐Aliassime (n°21), tan­dis qu’un autre Bleu, Jérémy Chardy, sera aux prises avec le Britannique Daniel Evans (n°33) pour une place en finale.