Qualifié pour les 8ème de finale où il affron­te­ra Borna Coric, Nick Kyrgios a du à nou­veau s’ex­pli­quer en confé­rence de presse au sujet de ses décla­ra­tions concer­nant son amour pour le ten­nis. Une fois de plus, Nick ne s’est pas débi­né :«Ma rela­tion avec le ten­nis peut chan­ger en une minute. Je ne peux pas dire com­bien de temps je joue­rai, et si je joue­rai long­temps ou pas. J’essaie d’être posi­tif et avoir une bonne atti­tude, mais je ne peux pas dire com­bien de temps je joue­rai sur le cir­cuit », a décla­ré Kyrgios tou­jours aus­si caus­tique mais c’est aus­si pour cela qu’il est un vrai per­son­nage du circuit.