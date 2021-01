Kyrgios peut être un pro­vo­ca­teur mais c’est aus­si un vrai obser­va­teur du ten­nis. Sa « ren­trée » face à Alexandre Muller est une actua­li­té puisque Nick n’a psa joué depuis près d’un an.

Assailli par les médias, l’Australien conti­nue à don­ner du « bis­cuit » comme on le dit dans la pro­fes­sion : « Pour mon pre­mier match depuis long­temps, la recette va être simple. Se réveiller, ser­vir fort et essayer aus­si de m’a­mu­ser autant que je peux » a expli­qué Nick.

Il a donc l’es­prit au ten­nis ce qui n’é­tait pas vrai­ment le cas pen­dant cette pépriode si spé­ciale : « Pendant mon temps libre, je ne pen­sais pas du tout au ten­nis. Je vivais quelques choses hors du ter­rain. Ma mère n’é­tait pas en bonne san­té. Je me concen­trais sur des choses qui comptent vrai­ment pour moi per­son­nel­le­ment. Le ten­nis n’est pas pour moi ma prio­ri­té absolue. ».

Enfin, inter­ro­gé sur l’é­tat de forme des cham­pions, Nick, a eu cette phrase qui en dit long sur le flou qui peut entou­rer le retour du ten­nis dans des condi­tions presque nor­males en 2021 : « Personne ne sait vrai­ment qui est en forme et qui ne l’est pas ».

Avec deux semaines de pré­pa­ra­tion pour l’Open d’Australie, on devrait vite en savoir un peu plus sur les favo­ris et les joueurs qui ont réa­li­sé une bonne préparation.