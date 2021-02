Retour gagnant pour Stan Wawrinka au Murray River Open de Melbourne. Bousculé par le Kazakh Mikhail Kukushkin en début de par­tie, « Stanimal » a peu à peu réus­si à impo­ser son rythme pour s’of­frir une fin de match et une vic­toire en trois sets : 4–6, 6–3, 6–1. De quoi don­ner le sou­rire au Suisse en confé­rence de presse, lui qui a dû s’employer pour effa­cer quatre balles de break contre lui, face à un adver­saire qui ne lui avait jamais trop réus­si (2–2 au niveau des confron­ta­tions avant ce mercredi).

« Je me sens bien. Je suis heu­reux de rem­por­ter la vic­toire et je suis prêt à com­men­cer un nou­veau tour­noi, une nou­velle sai­son, sur­tout après ces der­niers mois. Je n’ai pas joué mon meilleur ten­nis au début. Je pous­sais un peu trop la balle, mais j’ai com­men­cé à jouer un peu mieux, j’ai un peu mieux sen­ti la balle, alors j’ai essayé d’être un peu plus agres­sif », a décla­ré « Stan The Man » à l’is­sue de la rencontre.

Au pro­chain tour, il sera oppo­sé à l’Australien Alex Bolt, si les tour­nois reprennent…