Difficile d’éteindre le feu du volcan de l’ATP 250 de Naples car chaque jour apporte des nouvelles certi­tudes à propos d’un ensemble d’in­com­pé­tences réunies sur un même lieu pendant une petite semaine.

Du coup, chaque décla­ra­tion d’un cham­pion devient impor­tante ou drôle. Celle de Matteo vaut le détour quand il parle du court central qu’il a testé ce mercredi. « Nous avons testé le court, ils nous ont surtout dit de faire atten­tion du côté de la mer, donc quand on a tapé la balle de ce côté là, on est resté bien près de la ligne. Le court semblait stable, bon et assez lent comme je m’y attendais. »