Diminué physi­que­ment ce samedi, Matteo Berrettini a serré les dents pour écarter Mackenzie McDonald (3−6, 7–6,[2], 6–3, en 2h25 de jeu) et rallier la finale du tournoi de Naples. Sa première dans son pays, l’Italie, et sur dur.

« Je ne me sentais pas très bien. J’ai demandé le physio parce que j’avais mal au pied. C’est arrivé telle­ment de fois dans ma carrière que je doive faire face à telle­ment de choses, et pas seule­ment en pensant à mon tennis. Je ne voulais pas aban­donner. Mon équipe m’a dit : « Je pense que tu devrais arrêter ». Je ne sais même pas comment j’ai fait mais j’ai essayé et j’ai trouvé un moyen », a confié le 16e mondial à la fin du match.

Il affron­tera son compa­triote Lorenzo Musetti ou Miomir Kecmanovic pour le titre dimanche, en espé­rant évidem­ment qu’il puisse tenir sa place.