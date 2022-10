Au bord de l’abandon après la perte du premier set, ce samedi face à Mackenzie McDonald en demi‐finale de l’ATP 250 de Naples, Matteo Berrettini a fina­le­ment trouvé les ressources pour s’im­poser malgré les demandes de son entou­rage. Seul problème, il arri­vera diminué pour la finale 100% italienne face à Lorenzo Musetti ce dimanche (à partir de 15h).

Après la rencontre, le 16e mondial accu­sait un peu le coup. « J’ai mal au pied, mais j’en ai assez d’aban­donner. J’ai beau­coup pensé à le faire, j’avais vrai­ment mal au pied. J’ai mis un bandage pour ne pas ressentir la douleur. Le plus diffi­cile est de se concen­trer et de ne pas y penser. J’en ai marre de devoir aban­donner, marre des problèmes physiques. J’ai essayé d’aller au bout et ça s’est bien passé, main­te­nant il faut affronter Musetti. »