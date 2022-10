Alors que les problèmes et les polé­miques s’en­chaînent à Naples, comme jamais sur un ATP 250, à cause de l’état désas­treux des courts, l’or­ga­ni­sa­teur du tournoi, Cosimo Napolitano, a « contre‐attaqué » dans une inter­view accordée à l’agence de presse Dire. Des propos qui peuvent surprendre.

« Je n’ai rien à me repro­cher. Rien. Et à ceux qui polé­miquent, je réponds que nous donnons la preuve d’une énorme fiabi­lité. Je mets au défi n’im­porte qui, n’im­porte quel tournoi dans le monde, de trouver, d’ob­tenir et d’ins­taller des courts à partir de zéro en un temps record comme nous l’avons fait avec l’aide de ‘Fit’. Nous avons travaillé comme des fous pour trouver immé­dia­te­ment des solu­tions qui nous permettent d’or­ga­niser le tournoi ici à Naples. L’ATP aurait pu emmener le tournoi ailleurs. Il est facile de faire des histoires sans connaître le travail qui se cache derrière. Je suis là, je montre mon visage et je réponds à tout le monde », a‑t‐il lâché celui qui compte régler ses comptes avec l’en­tre­prise chargée des travaux avant le début du tournoi.