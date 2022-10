Comme la plupart des joueurs engagés cette semaine sur la première édition de l’ATP 250 de Naples, Fabio Fognini a du mal à accepter les condi­tions dans lesquelles le tournoi se déroule. En effet, à partir d’une certaine heure le soir, le court central devient impra­ti­cable à cause de la forte humi­dité venant de la mer située à seule­ment quelques mètres. Un problème à la fois de fabri­ca­tion du court et d’emplacement du terrain.

Fabio Fognini, qui a vu son match face à Carreno Busta être inter­rompu ce jeudi soir, a décidé de publier un message sur son compte Instagram où il charge assez logi­que­ment l’ATP.

« Ce (jeudi) soir, je suis entré sur le terrain pour le deuxième match de la journée et à la fin de l’échauf­fe­ment, j’ai demandé au super­vi­seur d’in­ter­venir car je voulais qu’il vérifie l’état du terrain. C’était très glis­sant et j’ai néan­moins été privé de cette oppor­tu­nité. Le super­vi­seur s’est présenté après deux jeux et a arrêté le match après le troi­sième. Pourquoi ce retard ? C’est un manque grave de la part de l’ATP dans une semaine qui est déjà très complexe », a écrit le joueur italien qui s’est lour­de­ment incliné, 1–6, 1–6.