Sorti vain­queur d’un duel de près de 2h45 de jeu face au Français Hugo Grenier, ce jeudi au premier tour de l’ATP 250 de Naples, devant un public tota­le­ment acquis à sa cause, Fabio Fognini ne s’est pas pour autant montré rassu­rant quant à son état de forme actuel lors de l’in­ter­view sur le court.

« Ça a été une très mauvaise année. En ce moment, chaque match est une finale pour moi », a déclaré l’ac­tuel 64e mondial qui affron­tera dans seule­ment quelques heures Pablo Carreno Busta en huitièmes de finale à cause de l’or­ga­ni­sa­tion déplo­rable du tournoi napolitain.

Désormais âgé de 35 ans et mani­fes­te­ment de moins en moins motivé par le fait de parcourir le monde entier pour vivre de sa passion, Fabio semble de plus en plus proche de la retraite. D’ailleurs, lors d’une confé­rence de presse sur le tournoi de Hambourg en juillet dernier, le natif de Sanremo évoquait déjà cette idée.