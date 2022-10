Lauréat du deuxième titre de sa carrière et de la saison, ce dimanche face à Matteo Berrettini en finale de l’ATP 250 de Naples devant un public conquis, Lorenzo Musetti, lors de la tradi­tion­nelle inter­view sur le court, a livré sa première réac­tion à chaud.

« Gagner ce titre devant ma famille, c’est encore plus beau. Je suis un peu désolé de battre un ami, mais il faut parfois être un peu égoïste et penser à sa carrière. Matteo avait mal au pied mais cela reste un titre magni­fique, ici, à Naples. Je dédie la victoire à mon coach, Simone Tartatini. Hier (samedi), au dîner, nous avons retracé notre histoire lorsque j’étais enfant et qu’il était patron du club. »