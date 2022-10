Les polé­miques s’en­chaînent sur l’ATP 250 de Naples. En plus du problème de courts, ayant retardé le début du tournoi et obligé les joueurs de double à jouer dans un entre endroit de la ville, Nicolas Barrientos (62e en double) a eu une très mauvaise surprise à son retour à l’hôtel après sa défaite avec Angel Reyes‐Varela contre Qureshi et Cacic. Il s’est plaint de son trai­te­ment dans une série de tweets.

« Je suis arrivé dans le hall de l’hôtel après avoir joué mon match à 17 heures. J’ai trouvé toutes mes affaires et celles de ma femme dans le hall, ouvertes avec diverses choses gisant sur le sol. il y avait plusieurs choses par terre. J’ai vérifié mes mails et on m’en a envoyé un à 16 heures, pendant que je jouais, m’in­for­mant que je devais à nouveau changer d’hôtel. J’avais déjà changé d’hôtel une fois, le deuxième jour après mon arrivée au tournoi. Je n’ai même pas besoin de mentionner le désordre des courts, que tout le monde connaît : les quali­fi­ca­tions et le premier tour des doubles ont été joués dans un club situé à 40 minutes du club offi­ciel (…) Comment cela peut‐il arriver sur un ATP 250 ? », a écrit le Colombien, logi­que­ment en colère.

Esto llenó la taza ! Como puede pasar esto en un ATP250, ni en un Challenger me había pasado, bueno creo que a mi partner le paso en un Challenger orga­ni­zado por la misma empresa de este 250. Abro hilo pic.twitter.com/LuXQura3Kw — Nicolas Barrientos (@nicobg15) October 18, 2022

Ce tournoi prend une tour­nure inquiétante…