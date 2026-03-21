Absent à Indian Wells et Miami, faute d’avoir reçu une wild card pour ces tournois, Stan Wawrinka se tourne déjà sur la saison sur terre battue.
Le triple champion du Grand Chelem est actuellement en Italie pour disputer le Challenger de Naples (du 23 au 29 mars). Invité à s’exprimer sur son après‐carrière, 2026 étant sa dernière année sur les courts, « Stanimal » n’écarte pas l’idée de rester dans l’écosystème de la petite balle jaune.
« La première chose que je souhaite faire, c’est voyager un peu moins et passer plus de temps chez moi. Après tant d’années passées à parcourir le monde, j’en ressens le besoin. Je ne sais pas encore si je deviendrai entraîneur : à court terme, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Le tennis a été toute ma vie et je resterai probablement dans ce milieu d’une manière ou d’une autre. Mais avant cela, je veux profiter de mes derniers tournois et clore ce chapitre de la meilleure façon possible », a commenté le Suisse dans les colonnes du Corriere dello Sport.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 16:53