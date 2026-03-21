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Stan Wawrinka : « Devenir entraî­neur ? Le tennis a été toute ma vie et je resterai proba­ble­ment dans ce milieu, mais… »

Par
Jean Muller
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Absent à Indian Wells et Miami, faute d’avoir reçu une wild card pour ces tour­nois, Stan Wawrinka se tourne déjà sur la saison sur terre battue.

Le triple cham­pion du Grand Chelem est actuel­le­ment en Italie pour disputer le Challenger de Naples (du 23 au 29 mars). Invité à s’ex­primer sur son après‐carrière, 2026 étant sa dernière année sur les courts, « Stanimal » n’écarte pas l’idée de rester dans l’éco­sys­tème de la petite balle jaune. 

« La première chose que je souhaite faire, c’est voyager un peu moins et passer plus de temps chez moi. Après tant d’années passées à parcourir le monde, j’en ressens le besoin. Je ne sais pas encore si je devien­drai entraî­neur : à court terme, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Le tennis a été toute ma vie et je resterai proba­ble­ment dans ce milieu d’une manière ou d’une autre. Mais avant cela, je veux profiter de mes derniers tour­nois et clore ce chapitre de la meilleure façon possible », a commenté le Suisse dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Publié le samedi 21 mars 2026 à 16:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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