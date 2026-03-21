Absent à Indian Wells et Miami, faute d’avoir reçu une wild card pour ces tour­nois, Stan Wawrinka se tourne déjà sur la saison sur terre battue.

Le triple cham­pion du Grand Chelem est actuel­le­ment en Italie pour disputer le Challenger de Naples (du 23 au 29 mars). Invité à s’ex­primer sur son après‐carrière, 2026 étant sa dernière année sur les courts, « Stanimal » n’écarte pas l’idée de rester dans l’éco­sys­tème de la petite balle jaune.

« La première chose que je souhaite faire, c’est voyager un peu moins et passer plus de temps chez moi. Après tant d’années passées à parcourir le monde, j’en ressens le besoin. Je ne sais pas encore si je devien­drai entraî­neur : à court terme, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Le tennis a été toute ma vie et je resterai proba­ble­ment dans ce milieu d’une manière ou d’une autre. Mais avant cela, je veux profiter de mes derniers tour­nois et clore ce chapitre de la meilleure façon possible », a commenté le Suisse dans les colonnes du Corriere dello Sport.