Alors que certains seront en Europe pour la tournée en indoor et d’autres en Amérique du Sud pour débuter la terre battue, les autres seront déjà aux Etats-Unis. C’est le cas de Kei Nishikori et Nick Kyrgios qui participeront à l’ATP 250 de New York (10 au 16 février). Ils seront accompagnés de Kevin Anderson, Sam Querrey, Adrian Mannarino, Ugo Humbert, Cameron Norrie ou encore Kyle Edmund et John Millman.

