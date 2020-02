Kyle Edmund a décroché son deuxième titre en carrière du côté de New York la nuit dernière. Opposé à Andreas Seppi (80e), le Britannique s’impose 7-5, 6-1 et s’adjuge son premier trophée depuis 2018 à Anvers. Avec aucune balle de break à sauver et 11 aces sur la partie, Edmund s’est montré très efficace sur son service puisqu’il n’a perdu huit points.

Make that ✌️ ATP titles !@kyle8edmund is the 2020 @NewYorkOpen champion, downing Andreas Seppi 7-5 6-1 👏 pic.twitter.com/yLnV3nvMlW — ATP Tour (@atptour) February 16, 2020