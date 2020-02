Auteur d’un très bel Open d’Australie en janvier, seulement battu par le futur lauréat Novak Djokovic en quarts de finale, Milos Raonic savoure un début de saison sans blessure. Actuellement à New-York où il sera tête de série numéro 2 de l’ATP 250 (du 10 au 16 février), le finaliste de Wimbledon 2016 est persuadé de pouvoir mieux joué que par le passé, à condition, bien sûr, de rester en bonne santé.

« J’ai dilapidé ces trois dernières années »

« Je pense que c’est la première fois au cours des six dernières années que je termine l’Open d’Australie sans blessure. Je suis content de la façon dont mon jeu a progressé et s’est amélioré de plus en plus tout au long du tournoi. Je n’ai pas beaucoup joué au tennis l’année dernière, donc je reconstruis à chaque fois. A cause de ces blessures, j’ai dilapidé ces trois dernières années », a reconnu le Canadien. J’aurai aimé que les choses se passent différemment, mais maintenant je dois remonter la pente. J’ai l’impression que mon tennis est là et je dois rester en bonne santé et me donner la chance de jouer régulièrement. Je pense que je peux jouer encore mieux qu’avant. »