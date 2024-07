Après presque deux ans sans jouer sur le circuit prin­cipal suite à des opéra­tions de la hanche et du poignet, Reilly Opelka a fait fort en se quali­fiant pour les demi‐finales de l’ATP 250 de Newport après avoir battu, dans l’ordre, les Français Constant Lestienne et Adrian Mannarino (tenant du titre) et son compa­triote McDonald.

Impressionné par la forme de son compa­triote après autant de temps sans compé­ti­tion, Ben Shelton a posté un message sur son compte Instagram.

« Comment Reilly Opelka peut‐il être aussi méchant dans ce sport et faire ça après deux ans sans jouer ? », s’est inter­rogé l’ac­tuel 14e joueur mondial qui a accom­pagné son message d’un émoti­cône avec une tête de robot, en réfé­rence au fameux « servebot ».