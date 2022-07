Alexandre Bublik est un petit « Kyrgios » et quand on l’ex­cite, il peut partir en vrille. C’est exac­te­ment ce qui est arrivé hier à Newport. Alors que Jack Sock était copieu­se­ment encou­ragé, le Kazakh a été « maltraité ». Il n’en fallait pas plus pour qu’Alexander réagisse comme il l’a dit après sa victoire acquise en trois sets : 6–3, 3–6, 6–2.

« J’étais telle­ment saoulé par la foule que j’ai décidé de rede­venir sérieux et appliqué et de gagner ce match. Je n’étais pas content de la façon dont j’ai été encou­ragé, cela n’était pas correct. Cela m’a donc motivé pour revenir dans la partie. A partir de ce moment là, j’ai vrai­ment mis toute mon énergie pour l’emporter, merci »