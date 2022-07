Maxime Cressy est allé cher­cher au courage son premier titre sur le circuit ATP, à 25 ans. Mené 6–2, 3–0 par Alexander Bublik en finale à Newport, le Franco‐Américain est revenu dans la partie avant de chuter en toute fin de match. Il a serré les dents lors du tie‐break décisif pour l’emporter, face à un adver­saire frustré et même irres­pec­tueux.

« C’était un moment très effrayant, bien que je pensais plus à perdre le match qu’au genou lui‐même. Je me deman­dais ce que je devais faire, mais le physio ne semblait pas penser que c’était grave et il m’a conseillé de conti­nuer. Je l’ai écouté et je me suis concentré sur le point suivant. Je crois que la chute m’a rendu plus détendu. Cela a calmé mes nerfs. C’est peut‐être le destin qui a voulu que je tombe et que je prenne un bon départ dans le tie‐break », a expliqué le natif de Paris, désor­mais 33e mondial !