Ivo Karlovic est inusable. Alors qu’on aurait pu imaginer une poten­tielle fin de carrière avec la pandémie, le Croate de 2,11 mètres n’est pas encore prêt à quitter un sport et un circuit qu’il aime tant. Vainqueur ce mardi de l’Espagnol Zapata Miralles au premier tour de l’ATP 250 de Newport sur lequel il a été invité, Ivo s’est confié à l’issue de cette deuxième victoire cette saison.

« Je veux juste conti­nuer à concourir et m’amuser sur le court. J’aime le tournoi de Newport et je veux montrer que j’ai mérité l’in­vi­ta­tion reçue. J’ai 42 ans et j’adore être sur le circuit. Je n’ai pas beau­coup voyagé depuis le début de la pandémie donc j’ai hâte de reprendre la routine des tour­nois ATP. Tout le monde me parle de mon âge, mais je ne me sens ni plus faible ni moins agile qu’il y a dix ans, j’ai le senti­ment que je suis prati­que­ment le même. Mon intel­li­gence de jeu et ma condi­tion physique sont simi­laires, je dois juste trouver un moyen de gagner des matchs car cela me gardera motivé pour conti­nuer à jouer. »