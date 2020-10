Et ça continue encore et encore…Mais on espère que ce n’est pas que le début. Benoît Paire a assuré il y a quelques jours que les choses allaient changer en 2021…On peut le croire, ou pas. Mais en attendant, ses matchs s’enchaînent et se ressemblent. A la seule différence que ce jeudi, on y a cru. Pendant un set et demi, le Français était un brin plus mobile, moins nonchalant, plutôt offensif, assez solide au service.

Il a suffi qu’il se fasse débreaké à 4-2 dans la deuxième manche pour que tout s’effondre. Il a presque tout raté derrière et s’est fait écrasé dans le dernier set, totalement absent.

Il s’incline finalement 7-6(4), 6-7(2), 1-6 face au Kazakh Mikhail Kukushkin (91ème mondial).

Nouvelle déception alors que Benoît était tête de série numéro 1 dans ce tournoi à Nur-Sultan.