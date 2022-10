Juste avant son entrée en lice à Nur‐Sultan contre David Goffin, Carlos Alcaraz a parlé de son nouveau statut à l’ATP. Tout est allé très vite pour le plus jeune numéro 1 mondial, qui a pour­tant toujours rêvé de se trouver à cette place. Mais pour 2022, il visait « seule­ment » le top 15 !

« Je n’ai pas eu le temps de réaliser plei­ne­ment ce que j’ai réalisé à New York. La vérité, c’est que je suis toujours le même, je pense que rien n’a changé en moi depuis que je suis le numéro un. Le monde du tennis ne s’ar­rête pas, chaque semaine une nouvelle aven­ture commence et vous ne pouvez pas penser à ce que vous avez fait. C’était spec­ta­cu­laire de gagner l’US Open, mais ce que vous devez faire, c’est rester concentré sur l’en­traî­ne­ment et sur la réali­sa­tion de vos objec­tifs. Je veux donner le meilleur de moi‐même dans toutes les épreuves d’ici la fin de l’année. Je n’ai jamais pensé que j’ar­ri­ve­rais si vite à la première place mondiale, mais main­te­nant que j’y suis, je veux la garder le plus long­temps possible », a annoncé le jeune espagnol.