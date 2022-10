Battu par David Goffin pour son premier match en tant que numéro un mondial à Nur‐Sultan, Carlos Alcaraz a reconnu à l’issue de la rencontre qu’il avait eu du mal à gérer la pres­sion infligée par le Belge.

« Il a joué de supers matches dans sa carrière, il en a joué beau­coup. Il a aussi beau­coup d’ex­pé­rience. Il a mieux joué que moi, de manière vrai­ment agres­sive. Je n’ai pas été capable de faire face à cette pres­sion qu’il me mettait. Et je dois apprendre de ça et en tirer les leçons évidemment. »