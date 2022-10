Tête de série numéro 8 de l’ATP 500 d’Astana qui débute ce lundi, Félix Auger‐Aliassime, qui aura fort à faire face à Roberto Bautista Agut pour son entrée en lice, s’est dit agréa­ble­ment par le trai­te­ment qui lui a été réservé au Kazakhstan.

« Je suis très surpris de voir comment les gens nous traitent ici, moi et mon équipe. La deuxième chose qui me rend heureux, c’est que tout le monde est très gentil, hospi­ta­lier et amical. La compo­si­tion du tableau est très forte. Je m’at­tends à aller très loin ici, mais voyons, beau­coup de grands joueurs sont venus à Astana », a déclaré le Canadien cité par le service de presse du tournoi.