Après deux matchs très faci­le­ment remportés face à Garin et Van De Zandschulp sur l’ATP 500 d’Astana, Novak Djokovic passait un vrai test ce vendredi en quarts de finale face au récent demi‐finale de l’US Open, Karen Khachanov.

Et force est de constater que malgré le très bon match du Russe, Novak n’a eu besoin que d’1h25 de jeu pour s’im­poser en deux manches : 6–4, 6–3. Ce qui en dit long sur son actuelle supé­rio­rité par rapport à ses adversaires.

Physiquement très impres­sion­nant et déter­miné à tout rafler d’ici la fin de saison après une année perturbée par les inter­dic­tions de terri­toire, le 7e joueur mondial est en train d’en­voyer un message on ne peut plus clair à la planète tennis.

Pour une nouvelle place en finale après Tel Aviv la semaine dernière, Djokovic affron­tera Daniil Medvedev ou Roberto Bautista Agut.