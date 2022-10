Novak Djokovic n’est pas l’un des meilleurs joueurs de tous les temps pour rien.

Auteur d’une nouvelle démons­tra­tion de tennis, ce vendredi face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’ATP 500 d’Astana, le Serbe n’était pour­tant pas forcé­ment satis­fait de sa pres­ta­tion à l’issue de la rencontre, esti­mant qu’elle était moins accom­plie que ses deux matchs précédents.

« C’était un bon match. Je pense que j’au­rais pu mieux jouer, car je sortais de deux matchs de très haut niveau, et aujourd’hui j’ai eu un peu de mal. Malgré tout, j’ai réussi à contrôler le jeu, à prendre la balle tôt et à prendre la bonne déci­sion sur chaque point. Je suis heureux de cette victoire, car nous connais­sons tous le niveau que Karen peut avoir sur dur. Il est l’un des joueurs les plus diffi­ciles à battre. »