Impressionnant lors de son entrée en lice à Astana face à Cristian Garin sur un court visi­ble­ment très lent, Novak Djokovic s’est présenté en confé­rence de presse avec le senti­ment du devoir accompli trois jours après avoir décroché son 89e titre en carrière à Tel Aviv.

« J’ai eu la chance, tout au long de ma carrière, d’être assez rapide lors­qu’il s’agit de s’adapter à diffé­rentes condi­tions et surfaces. Je pense que l’ex­pé­rience aide à savoir ce qu’il faut faire à certains moments. De même, remporter un tournoi, par oppo­si­tion à une défaite en demi‐finale ou en finale, fait une diffé­rence sur le plan mental. Arriver dans ce tournoi confiant après avoir gagné il y a quelques jours à Tel‐Aviv aide beau­coup. Je me sens motivé et j’at­tends avec impa­tience le prochain match. Je pense que je vais dans la bonne direction. »