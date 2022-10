Auteur d’une nouvelle démons­tra­tion en à peine une heure de jeu, ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 500 d’Astana face au Néerlandais Botic Van De Zandschulp, Novak Djokovic est revenu en confé­rence de presse sur les clés de la rencontre ainsi que son état de forme physique et psychologique.

« Mon service a bien fonc­tionné quand j’avais besoin de me sortir du pétrin. Quand j’ai cassé son service et que je suis passé à 4–2, j’ai dû faire face à une balle de break, je suis monté au filet et il avait un coup de passing qu’il a manqué. Le match se décide dans ce genre de moments, il y a une énorme diffé­rence entre être en tête 4–3 ou 5–2. Puis j’ai très bien servi pour conclure le premier set. Dans le deuxième set, je pense que j’ai commencé à mieux lire son service, j’ai commencé à tirer un peu plus sur mes coups aussi ; je sais que Botic est un joueur de très grande qualité, quand il a le temps et l’es­pace pour frapper, il peut vous faire mal, donc j’ai essayé de lui enlever du temps, de le mettre mal à l’aise. Je suis très satis­fait de mon niveau, surtout dans le deuxième set », a déclaré Djokovic, qui a égale­ment eu le temps de définir son état physique et mental du moment. « Ma saison est diffé­rente de celle de n’im­porte qui d’autre, elle ne peut pas être utilisée comme un critère de compa­raison avec un autre joueur. Je n’ai pas joué de tournoi offi­ciel depuis trois mois : je me sens vrai­ment frais physi­que­ment et motivé menta­le­ment pour conti­nuer à bien faire. »