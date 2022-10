Battu en quali­fi­ca­tions par l’Italien Luca Nardi (152) et dans l’at­tente d’une victoire dans un tableau prin­cipal sur le circuit depuis son huitième de finale à Wimbledon contre Frances Tiafoe le 3 juillet dernier, David Goffin a fait tomber Carlos Alcaraz ce mardi en 16es de finale de l’ATP 500 de Nur‐Sultan. Le Belge a profité de son statut de lucky‐loser pour battre le numéro 1 mondial en deux sets, une première depuis une éter­nité pour l’Espagnol.

« Je crois toujours que j’ai le niveau pour causer des problèmes contre ces gars‐là. Bien sûr, ce n’est pas ma meilleure période, je n’ai pas vrai­ment joué ces derniers tour­nois, mais je crois toujours en moi, je m’en­traîne et on ne sait jamais. Quand vous jouez contre le numéro un mondial sur un grand court, devant un grand public, le feu à l’in­té­rieur vous donne telle­ment de puis­sance pour jouer votre meilleur tennis, parce que vous n’avez pas le choix. Vous devez vous battre et donner le meilleur de vous‐même et c’était le cas aujourd’hui. J’ai toujours cru que je pouvais le faire et j’en suis suis heureux », s’est réjoui l’an­cien top 10, actuel 66e mondial, tout de suite après sa victoire.

Il affron­tera le Français Adrian Mannarino, tombeur de Stanislas Wawrinka, en huitièmes de finale.