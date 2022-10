Titré pour la 89e fois de sa carrière dimanche à Tel‐Aviv, Novak Djokovic a pris le temps d’ac­corder une courte inter­view au Telegraf avant de filer au Kazakhstan pour parti­ciper à l’ATP 500 de Nur‐Sultan.

Sans doute inspiré par les adieux de Roger Federer, auxquels il a assisté à Londres lors de la Laver Cup, le Serbe a émis un souhait pour sa propre fin de carrière.

« Je suis sûr que ma mère va beau­coup pleurer. Il y a encore beau­coup de temps avant que cela n’ar­rive. Je ne suis pas près de prendre ma retraite et je n’y pense pas trop. Roger a eu un bel adieu à la Laver Cup il y a une semaine à Londres. Nous étions tous là, avec sa famille, pour dire au revoir à une personne qui a tant donné à ce sport. C’était un événe­ment magni­fique et je ne doute pas qu’il ait été très spécial pour lui. Ce que je veux, c’est que le jour où je pren­drai ma retraite, mes grands rivaux viennent me dire au revoir », a imaginé l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.

Rafael Nadal et Roger Federer sont prévenus.