En confé­rence de presse, Daniil Medvedev a expliqué son abandon à un set partout (6−4, 6–7, ab), alors que Novak Djokovic venait de recoller au terme d’un tie‐break où le Russe a jeté ses dernières forces dans la bataille. Le vain­queur de l’US Open 2021 n’a pas voulu prendre de risque en sachant qu’il n’au­rait pas pu se présenter sur le court en finale de cet ATP 500 de Nur‐Sultan dimanche face à Stefanos Tsitsipas.

« J’ai senti une douleur à la jambe gauche après le premier point du tie‐break. J’aurais pu jouer un set de plus, mais j’au­rais manqué proba­ble­ment une demi‐année au lieu d’un mois. Je n’ai vrai­ment aucune idée de ce qui est juste. Si je parve­nais à gagner, il n’y avait rien à faire, j’al­lais me retirer. Je me suis dit : ‘OK, je dois juste essayer de prendre des points’. Félicitations à Novak, il est toujours en grande forme. Bonne chance à lui en finale. Je vais rentrer à Monaco et passer une IRM pour savoir ce qu’il en est, s’il y a déchi­rure ou pas. En tout cas, je savais que je ne pouvais pas jouer un set de plus, je ne pouvais pas tenir les rallyes. »