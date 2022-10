Impressionnant de bout en bout lors de son duel en quarts de finale de l’ATP 500 d’Astana face au toujours coriace Roberto Bautista Agut (6−1, 6–1), Daniil Medvedev était visi­ble­ment soulagé et heureux d’avoir réalisé une pres­ta­tion aussi aboutie d’au­tant que ça faisait long­temps que cela ne lui était pas arrivé.

« Je suis heureux de jouer juste et à un tel niveau, d’avoir été vrai­ment solide et d’avoir fait tout ce que j’ai pu pour lui rendre la vie diffi­cile. Je suis vrai­ment heureux de le battre. J’ai essayé de mélanger les choses car il n’est pas facile de jouer contre Roberto. J’ai essayé de varier et de le surprendre un peu et ça a très bien marché. »