Lauréat de son 90e titre en carrière, le deuxième d’af­filée, suite à celui glané à Tel Aviv la semaine dernière, Novak Djokovic, après avoir rendu un bel hommage à Stefanos Tsitsipas lors de la remise des prix, s’est exprimé sur cet incroyable accom­plis­se­ment alors qu’il revient à seule­ment deux longueurs de Rafael Nadal…

« J’ai osé rêver. J’ai toujours espéré que j’al­lais faire une belle carrière. Évidemment, je ne savais pas combien de finales j’al­lais jouer et combien de tour­nois j’al­lais gagner, mais mon inten­tion a toujours été d’at­teindre le sommet de notre sport. Je me sens très recon­nais­sant et béni de pouvoir jouer aussi bien à ce stade de ma vie. 35 ans, ce n’est pas la même chose que 25 ans. L’expérience, dans ce type de match et dans les grandes occa­sions, aide aussi à aborder menta­le­ment les rencontres de la bonne manière. »