24 heures après avoir litté­ra­le­ment anéanti le Chilien Cristian Garin pour ses débuts sur l’ATP 500 d’Astana, au Kazakhstan, Novak Djokovic affron­tait ce jeudi, en huitièmes de finale, un adver­saire beau­coup plus coriace en la personne du Néerlandais Botic Van De Zandsculp (34e).

Et on ne peut pas dire que le Serbe a été plus inquiété que la veille. Malgré le déca­lage horaire et les condi­tions radi­ca­le­ment diffé­rentes avec Tel Aviv, Nole s’est une nouvelle fois montré impla­cable en s’im­po­sant faci­le­ment en deux sets après seule­ment 1h10 de jeu : 6–3, 6–1.

In the groove 🙌@DjokerNole takes out van de Zandschulp 6–3 6–1 and moves into the Astana Open quarter‐finals !#AstanaOpen pic.twitter.com/rQPs4dqKwj — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2022

Dans une grande forme physique et logi­que­ment déter­miné à enchaîner les victoires après une année où il n’a pas pu disputer deux tour­nois du Grand Chelem à cause de son statut de non‐vacciné contre le Covid, Djokovic n’est plus qu’à trois victoires d’un 90e titre en carrière.

Avant cela il devra passer l’obs­tacle Karen Khachanonv, tombeur ce jeudi de Marin Cilic, et sur la lancée de sa belle demi‐finale disputée à l’US Open le mois dernier face à Casper Ruud.

Un très beau duel en pers­pec­tive d’au­tant que le Russe a les armes pour gêner l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.