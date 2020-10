Tête de série numéro 1 du nouveau tournoi kazakh organisé à la suite de la pandémie de Covid-19 après un chamboulement du calendrier, Benoît Paire a été interrogé par nos confrères italiens de Ubitennis. L’Avignonnais, qui n’a gagné qu’un seul match de puis la reprises des compétitions, a affiché un état d’esprit médiocre si ce n’est inexistant. Pas aidé par un test positif au coronavirus juste avant l’US Open, le 28e mondial sait pertinemment qu’il doit faire beaucoup mieux.

« Je n’ai pas eu la meilleure préparation pour ce tournoi. Je n’ai pas gagné beaucoup de matchs mais on ne sait jamais. Si je gagne un ou deux matches, je pourrai peut-être viser le titre« , a-t-il déclaré. La confiance n’est pas là pour le moment mais elle le sera si je gagne quelques matches. C’est la chose la plus importante pour moi dans le tournoi.Je dois essayer de jouer et de m’amuser sur le court. Même si je joue mal, je dois essayer de me battre. C’est ce que je n’ai pas fait depuis la reprise du Tour« .

Il va falloir désormais lier la parole aux actes.