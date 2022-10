Andrey Rublev était de retour sur les courts après sa défaite en quart de finale de l’US Open face à Frances Tiafoe.

Il dispu­tait son premier tour à l’ATP 500 d’Astana. Le neuvième joueur mondial était opposé au Serbe Laslo Djere, 76ème au clas­se­ment. Ce premier match fut une forma­lité pour le Russe qui a très bien joué au Kazakhstan, proche de son pays natal. Il s’im­pose 6⁄ 4 , 6⁄ 3 en à peine une heure et dix minutes de jeu.

En sortant de son match Andrey Rublev a accordé une inter­view inédite à nos confrères russes de Championat.com. Il y revient notam­ment sur la retraite de Roger Federer et son image.

« Roger parait drôle et sympa­thique dans toutes ses inter­views. C’est l’ex­pé­rience que l’on acquiert lorsque l’on donne régu­liè­re­ment des entre­tiens. Il y a une certaine image : tu sais déjà, si tu vas dans cette direc­tion, il faut « se comporter » comme ça. Ceci est pour chaque athlète légen­daire qui est la norme du sport. Il me semble qu’ils savent tous comment faire : bien parler et avec compé­tence », a exprimé le Russe.