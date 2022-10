Stefanos Tsitsipas va‐t‐il parvenir à se libérer en cette fin de saison 2022 et remporter un titre important ?

Battu en finale de Cincinnati par le reve­nant Coric puis défait dès le premier tour de l’US Open par le Colombien Galan, le Grec cherche clai­re­ment un second souffle sur cette fin de saison. Un second souffle qu’il espère trouver sur l’ATP 500 d’Astana alors qu’il s’est imposé face au local Mikhail Kukushkin lors de son entrée en lice au Kazakhstan.

« C’était un excellent match de mon côté. J’ai commencé avec quelques bons jeux dans le match, en gardant ma constance et en étant très précis à certains points. Dans l’en­semble, c’était une excel­lente perfor­mance et je suis heureux de la façon dont les choses se sont dérou­lées et j’at­tends avec impa­tience le prochain match. »