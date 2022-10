Comme après son quart de finale face à Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas était très satis­fait de sa perfor­mance contre Andrey Rublev en demi‐finales. Le Grec a fait une analyse inté­res­sante de son gros match face au Russe où le niveau de jeu aura été très élevé tout au long de la partie.

Au cours d’une vidéo ATP, le 6e mondial a fait une confi­dence sur la raquette de Roger Federer avec laquelle il a dormi.

« Je suis allé voir Federer et je lui ai dit : ‘Roger, ça repré­sen­te­rait tout pour moi si je pouvais avoir une de tes raquettes. Je t’ai suivi partout depuis l’âge de 3 ans, rien ne me ferait plus plaisir que d’avoir une de tes dernières raquettes à enca­drer dans dans ma maison, partager ce moment avec toi serait extrê­me­ment spécial pour moi. J’espère que cela ne te dérange pas de me donner ce morceau de ton iden­tité’. Heureusement pour moi, Roger a accepté. Il a été mon idole tout au long de ma crois­sance, tout au long de mon enfance, ne pas tirer quelque chose de cette dernière rencontre aurait été une erreur, quelque chose que j’au­rais regretté toute ma vie. Il a toujours été très gentil avec moi, je dors avec cette raquette de temps en temps », a raconté Tsitsipas.