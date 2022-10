Vainqueur d’une très belle bataille, ce vendredi face à Hubert Hurkacz en quarts de finale de l’ATP 500 d’Astana (7–6(8), 6–3), Stefanos Tsitsipas a fait part de son immense satis­fac­tion à l’issue de la rencontre. Le Grec a surtout tenu à insister sur son fameux esprit combattif.

« Absolument, on peut dire que c’était plus un duel mental que physique. Dans la plupart de ces situa­tions de break (huit au total dans le premier set), je n’ai pas eu de chance. J’ai quand même réussi à m’en sortir et à me battre à nouveau. C’était très fort de remporter ce premier set au jeu décisif après avoir jeté mon corps sur le court et avoir fait preuve d’un tel esprit de combat. C’était un très bon moment. J’ai ensuite obtenu ce break que je cher­chais dans l’un des tout derniers moments du match, ce qui m’a procuré un tel soula­ge­ment après avoir tenté de le breaker pendant si longtemps. »