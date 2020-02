5ème finale, 5ème défaite, cela commence à être long pour Felix Auger Aliassime même s’il veut positiver et se servir de ces échecs pour grandir : « Je suis déçu. Personne n’aime perdre en finale, et c’est la cinquième fois que ça m’arrive, donc c’est dur. C’est difficile à avaler, mais je crois que ça va me permettre de devenir un meilleur joueur. Ça forge mon caractère, et je vais surmonter cet obstacle un jour ou l’autre. Je vais me retrousser les manches et travailler pour y parvenir. Je travaille pour remporter de gros tournois, et accomplir de grands exploits, donc je ne vais pas me laisser affecter par ça. »