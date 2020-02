Cela va peut-être devenir un classique du circuit. Le Canadien qui jouera sa 5ème finale pour aucun titre aura donc une vraie envie d’inverser la tendance face à Stéfanos Tsitsipas qui présente lui un meilleur bilan avec 4 titres en 9 finales. » C’est la première fois qu’on se retrouve en finale sur le circuit, c’est vraiment sympa, ça veut dire beaucoup sur notre niveau et nos caractères. J’espère que ce sera la première d’une longue série. Lui a maintenant plus de bouteille, il a gagné des titres, gagné le Masters, ce n’est pas anodin. Mais le fait qu’il ait plus d’expérience ne va rien changer pour moi. » a expliqué le Canadien sur le site officiel du tournoi..