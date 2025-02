Ca commence à être vrai­ment dur pour les fans qui assis­te­ront à l’Open 13‐Provence de Marseille cette semaine.

Après les forfaits de Gaël Monfils et Arthur Fils, on vient d’ap­prendre que Giovanni Mpetshi Perricard s’était retiré lui aussi. Alors que les quatre meilleurs joueur fran­çais au clas­se­ment devaient parti­ciper, il ne reste plus que le tenant du titre et le numéro 1, Ugo Humbert.

Marseille update :

OUT : Mpetshi Perricard

IN : Lucky Loser — Entry List Updates (@EntryLists) February 10, 2025

Reste encore les grosses têtes d’af­fiches telles que Daniil Medvedev ou Hubert Hurkacz, mais les chou­chous du public s’en vont un à un…