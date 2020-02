Le duel entre Pierre-Hugues Herbert et le Canadien a véritablement enflammé l’Open 13 lors d’une night sessions pleine de rebondissements puisque après le choc franco-canadien, le qualifié Gerasimov a sorti Goffin.

A l’issue de son succès, Félix, toujours aussi disponible a évoqué la folie de cette rencontre : « C’était dingue, fou, Je vis rarement ce genre de match, où il y des coups irréels, avec une ambiance de fou, où tu sais que sur les moments importants tu sais qu’il va y avoir des coups improbables. Dans ces instants là, le plus dur est de parvenir à rester calme et surtout de garder sa lucidité. Je suis parvenu à réaliser cela, mais à des moments j’ai aussi souri car c’était quand même incroyable »

De votre envoyé spécial à Marseille