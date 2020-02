Convaincant en quart de finale face au Biélorusse Gerasinov, le Canadien progresse à chacun de ses sorties à Marseille où il se sent très bien. « Il y a une super ambiance, je me sens hyper bien, je progresse, et je sens que mon tennis est de retour. C’est vraiment très positif ». Ce samedi, il sera donc opposé à Gilles Simon. Les deux hommes se sont joués une seule fois, c’était l’an dernier à Stuttgart sur gazon. Gillou l’avait emporté. Après il est clair qu’à l’Open 13, les conditions sont complètement différentes. Selon nous, c’est du 50/50.