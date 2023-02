L’Open 13 fête ces 30 ans cette année. Le plateau pour cette anni­ver­saire est correct mais il manque quand même la fameuse cerise sur la gâteau.

Côté trico­lore, la flamme bleue devrait sûre­ment venir d’Arthur Fils. On voit mal la direc­tion du tournoi se priver de la révé­la­tion trico­lore bien mis sur orbite par les orga­ni­sa­teurs de l’Open Sud. Artur devrait donc béné­fi­cier d’une invitation.

Concernant Gaël Monfils, il a confirmé qu’il aime­rait faire son retour sur la Cannebière mais son récent forfait à Rotterdam n’est pas rassurant.

Pour le reste, on signa­lera donc la présence de Sinner, Rune, déjà présents à Montpellier, et aussi d’Hurkacz dont le carac­tère calme et posé devra séduire le public très exigeant du Palais des Sports.