Invité par les organisateurs, Antoine Hoang (129e) n’avait pas été gâté par le tirage au sort avec un premier tour face à Hubert Hurkcaz (29e et tête de série numéro 8). Le Toulonnais s’est accroché jusqu’à 4-4 dans le premier set avant de craquer et de s’incliner 6-4, 6-1. Le Polonais se qualifie pour le deuxième tour où il sera opposé au vainqueur du duel entre Vasek Pospisil et Emil Ruusuvuori.