Dans les colonnes de la Provence, Jean‐François Caujolle le direc­teur de l’Open 13 a accueilli le chan­ge­ment de calen­drier avec le sourire. Le fait que l’Open13 change de date pour perte orga­nisé en octobre en 2026 ne lui pose pas de soucis, c’est même un heureux évènement.

« Ça fait 32 ans que je me bats pour passer en octobre. Le mois de février est trop compliqué. ça a toujours été complexe par rapport à la proxi­mité de l’Open d’Australie et aux vacances scolaires. En février, ce sont souvent des semaines où les meilleurs se reposent. L’avènement de l’Arabie saou­dite en février met aussi le swing euro­péen en diffi­culté. Donc, pour nous, octobre est une très bonne date. Octobre a beau­coup d’avan­tages, déjà il n’y a pas des vacances scolaires qui sont un exode. En février, on perd beau­coup de loges, de clients qui ont leurs vacances. C’était le moment de bouger. On prend date sur une semaine favo­rable, ce n’est pas un one shot » a expliqué « Jeff » qui est aux commandes du tournoi depuis son origine même si depuis peu un certain Jo‐Wilfried Tsonga est rentré forte­ment dans « son » capital.