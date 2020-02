On attendait Shapovalov dans le dernier carré mais ce sera finalement Alexander Bublik. Le Kazakh a fait parler son tennis et sa main pour dominer en trois manches la tête de série numéro 4 : 7-5, 4-6, 6-3. C’est surement une vraie déception pour Shapovalov qui avait expliqué se sentir frais et prêt à aller au bout. Bublik, au centre d’une vraie polémique suite à son interview accordée à l’Equipe, est donc rattrapé par ses résultats qui confirment qu’il aime le tennis un peu plus qu’il veut bien le dire.