Comme toutes les années, Jean‐François Caujolle, le direc­teur de l’ATP 250 de Marseille, qui aura lieu du 20 au 26 février prochain, va mettre les petits plats dans les grands.

Alors que le tournoi n’aura lieu que dans sept semaines, plusieurs joueurs de très haut niveau se sont déjà engagés. Ainsi, Hubert Hurkaczs, Stan Wawrinka, Jannik Sinner, Holger Rune ou encore les Tricolores Gaël Monfils et Richard Gasquet se sont tous inscrits sur cette 31e édition.

En atten­dant d’autres inscrip­tions et la révé­la­tion des invi­ta­tions, l’Open 13 s’an­nonce une fois de plus comme l’un des 250 les plus relevés du circuit.