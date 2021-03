L’ATP 250 de Marseille s’ap­proche avec un tableau gran­diose que nous a réservé le direc­teur Jean‐François Caujolle. Avec entre autres Medvedev et Tsitsipas, la bataille s’an­nonce rugueuse au Palais des sports de la ville Phocéenne. Le tournoi débu­tera immé­dia­te­ment après Rotterdam, du 8 au 14 mars, sans spec­ta­teur tout au long de la semaine. Pour le direc­teur du tournoi, cela a des côtés posi­tifs, notam­ment pour l’or­ga­ni­sa­tion : « c’est beau­coup plus simple que par le passé puisque géné­ra­le­ment, on a à gérer 60 000 personnes ». Pas de public, pas de parte­naire mais l’Open Sud devra aussi faire sans média. Pour la télé­vi­sion, des bâches parte­naires sont instal­lées sur les tribunes nord et sud pour compléter les gradins vides ainsi que plus de 1000 figu­rines aux premières loges.

Les terrains d’en­traî­ne­ment des joueurs seront sur le site, et non au centre René Magnac, comme c’est le cas habi­tuel­le­ment. Avec l’ab­sence du public, le direc­teur en a profité pour agrandir la surface de jeu (environ 3 mètres de plus).

Le tournoi sera à suivre sur Bein Sport mais égale­ment sur France TV Sport le weekend.